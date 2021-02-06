عرفت نتائج الجولة الثانية عشرة من المحترف الأول والتي جرت اليوم مواصلة وفاق سطيف انفراده بالريادة عقب فوزه على الضيف مولودية وهران برباعية مقابل هدف واحد، نتيجة رفعت رصيد النسر الأسود إلى النقطة 27.

من جهته عاد شبيبة القبائل بالزاد كاملا من ملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة وحقق فوزا مهما على النصرية بهدفين دون رد ليرتفع عدد نقاط "الكناري" إلى 21 نقطة.

جمعية عين مليلة خطف فوزا مهما من أمام اتحاد بلعباس وحرمه من نقطة تعادل ثمينة في الدقائق الأخيرة وفازت "لاصام" بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما بملعب خليفة زوبير التوهامي بعين مليلة، ليرفع "لاصام" رصيده من النقاط إلى 20 نقطة، فيما تجمد عدّاد "المكرة" عند النقطة التاسعة.

واستهل المدرب ميلود حمدي أول مباراة له في المحترف الأول بفوز رفقة فريقه شباب قسنطينة ضد اتحاد بسكرة و حقق أبناء الجسور المعلقة العلامة الكاملة بفوزهم بهدف دون رد خارج الديار.

من جهته نجم مقرة يواصل السقوط وانهزم على ميدانه أمام الضيف سريع غليزان ، فيما قسى نادي بارادو على وداد تلمسان برباعية لواحد وفاز عليه برباعية لواحد بملعب العقيد لطفي.