عرفت نتائج الجولة الثانية عشرة من المحترف الأول والتي جرت اليوم مواصلة وفاق سطيف انفراده بالريادة عقب فوزه على الضيف مولودية وهران برباعية مقابل هدف واحد، نتيجة رفعت رصيد النسر الأسود إلى النقطة 27.

من جهته عاد شبيبة القبائل بالزاد كاملا من ملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة وحقق فوزا مهما على النصرية بهدفين دون رد ليرتفع عدد نقاط "الكناري" إلى 21 نقطة.

جمعية عين مليلة خطف فوزا مهما من أمام اتحاد بلعباس وحرمه من نقطة تعادل ثمينة في الدقائق الأخيرة وفازت "لاصام" بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما بملعب خليفة زوبير التوهامي بعين مليلة، ليرفع "لاصام" رصيده من النقاط إلى 20 نقطة، فيما تجمد عدّاد "المكرة" عند النقطة التاسعة.

واستهل المدرب ميلود حمدي أول مباراة له في المحترف الأول بفوز رفقة فريقه شباب قسنطينة ضد اتحاد بسكرة و حقق أبناء الجسور المعلقة العلامة الكاملة بفوزهم بهدف دون رد خارج الديار.

من جهته نجم مقرة يواصل السقوط وانهزم على ميدانه أمام الضيف سريع غليزان ، فيما قسى نادي بارادو على وداد تلمسان برباعية لواحد وفاز عليه برباعية لواحد بملعب العقيد لطفي.

النتائج:

جمعية عين مليلة - اتحاد بلعباس 1 - 0

نصر حسين داي - شبيبة القبائل 0 - 2

وفاق سطيف - مولودية وهران 4 - 1

نجم مقرة - سريع غليزان 0 - 1

وداد تلمسان - نادي بارادو 1 - 4

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة 0 - 1

الأحد 7 فيفري:

شبيبة سكيكدة - أولمبي المدية

شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج

أولمبي الشلف - شباب بلوزداد (مؤجلة لموعد لاحق)

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (مؤجلة لموعد لاحق)

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 27 12

2. أولمبي المدية 21 11

--. شبيبة القبائل 21 12

4. شباب بلوزداد 20 10

--. شبيبة الساورة 20 11

--. جمعية عين مليلة 20 12

7. مولودية الجزائر 19 11

8. اتحاد الجزائر 18 11

--. مولودية وهران 18 12

10. أولمبي الشلف 16 11

--. نادي بارادو 16 12

12. سريع غليزان 14 12

13. شباب قسنطينة 13 11

--. نصر حسين داي 13 12

15. وداد تلمسان 11 12

16. اتحاد بسكرة 10 12

17. نجم مقرة 9 12

--. اتحاد بلعباس 9 12

19. شبيبة سكيكدة 8 11

20. أ. برج بوعريريج 3 11.