قال مدرب مولودية وهران عمر بلعطوي أنه فريقه وقف النّد للنّد خلال مواجهة اليوم أمام وفاق سطيف.

وأكد بلعطوي في تصريحات للتلفزيون العمومي عقب المواجهة:" ارتكبنا بعض الأخطاء وتركنا بعض المساحات للخصم، اللاعبون تأثروا في بعض فترات اللقاء بقرارات التحكيم، لكن هذا ليس سببا لتبرير الخسارة، نلوم أنفسنا فقط، هنيئا للوفاق".

وختم بلعطوي حديثه عن المباراة قائلا:" من الناحية المعنوية اللاعبين تأثروا نوعا ما، حدثت بعض الأمور قبل المواجهة جعلتنا نفتقد للتركيز".