

تحدث مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عن الفوز المهم الذي حققه فريقه أمام مولودية هران برباعية لهدف واحد.



وقال التقني التونسي في تصريحات للتلفزيون العمومي بعد المواجهة:" هذا أصعب أسبوع ممرنا به، حقيقة لعبنا أمام منافس محترم وقوي ويطبق طريقة ممتازة في كرة القدم، منحنا الثقة للشبان بعد أن طلبنا بضرورة جعلهم بعيدين قليلا عن الضغط وهذا أمر مهم.. الآن بدأ التفكير في المواجهة القادمة أمام أشانتي كوتوكو الغاني، أعرف جيدا هذا الفريق، المباراة ستكون مغايرة تماما لمنافسات البطولة المحلية، حقيقة التأهل إلى الدور القادم سيلعب هناك وليس في الجزائر".