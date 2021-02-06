تحدث مدرب شباب بلوزداد فرانك دوما عن تأجيل مباراة فريقه أمام أولمبي الشلف وفي قال في حوار للصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك :"حقيقة سرّرنا بخبر التأجيل كنا قد تحدثنا في الموضوع رفقة الرئيس الأسبوع الماضي بخصوص إمكانية تأجيل المباراة، مع العلم أن هناك تعهد من الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية باحترام البرمجة".

وأضاف:" بالنسبة لنا الأمر كان يبدو صعبا في حديثنا مع رئيس الفريق أردنا أن نوضح له أن التأجيل من مصلحتنا ".

وواصل في الصدد ذاته:" أمر جيد بالنسبة للاعبين لأخذ قسط من الراحة حتى و إن كنا لن نتوقف عن للعمل، أمر جيد خصوصا من الناحية المعنوية سيمكنهم ذلك من التحرر أكثر وبالتالي الاستفادة من بعض الوقت مع العائلة. "

وختم التقني الفرنسي كلامه :" أود أن أشكر جمعية الشلف لقبولها التأجيل يجب أن نعلم أن هذا ليس فقط من أجل نادي شباب بلوزداد و إنما لمصلحة الجزائر."