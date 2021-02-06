كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" اليوم السبت ان حوالي 21 الف مكتتب قاموا باستعمال خدمة تحديد المواعيد عبر الانترنت والتي تم إطلاقها شهر اكتوبر الماضي.

وأوضحت الوكالة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه "خلال الفترة الممتدة من 23 اكتوبر 2020 إلى غاية 15 جانفي 2021، قام ما يقارب 21 الف مكتتب بالولوج الى الموقع الالكتروني الخاص بتحديد المواعيد للاستفسار عن مختلف انشغالاتهم".

وتشير الاحصائيات التي قدمتها الوكالة الى ان 18.608 مكتتب قاموا باستعمال موقع تحديد المواعيد من أجل الاستفادة مختلف الخدمات التجارية للوكالة مقابل 1.771 قاطن بسكنات عدل، حددوا مواعيد لهم من اجل الاستفادة من خدمات فرع التسيير العقاري، بينما قام 543 مكتتب باستعمال هذه الموقع بغرض الاستفسار عن تقدم الأشغال.

وتم فعليا، حسب ذات البيان، استقبال 4.244 مكتتب تقدموا الى الوكالة خلال هذه الفترة والتكفل بانشغالاتهم.

وتظهر أرقام الوكالة أن استفسارات وانشغالات المكتتبين انصبت أساسا حول الطعون (5.586 مكتتب) وشهادات التخصيص (2.915 مكتتب) واختيار المواقع (1.673 مكتتب) واجراءات استخراج الوثائق العقود (1.420 مكتتب) والإطلاع على نتائج

الطعون (1.262 مكتتب) وتسوية وضعية الشطر الثالث والرابع(1.671 مكتتب) وتقدم أشغال التهيئة الخارجية بمختلف المواقع والورشات (145 مكتتب) إضافة إلى شكاوي تتعلق بتعطل المصاعد الكهربائية والتي "تم التكفل بها" (19 من قاطني احياء (عدل).

وتؤكد وكالة "عدل" انه بإمكان مكتتبيها وقاطني سكنات البيع بالإيجار الولوج لذات الخدمة الالكترونية لتحديد مواعيدهم كما "تؤكد حرصها على التزامها الدائم للتكفل بانشغالاتهم"، حسب البيان.