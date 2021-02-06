أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وفاة الطالبة بكوش نصيرة سببها اندلاع شرارة بمسخن كهربائي داخل الغرفة و"ليس انفجار قارورة غاز كما روج له"، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه " إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بالأسرة الجامعية جراء وفاة الطالبة بكوش نصيرة، طالبة مقيمة بالإقامة الجامعية أولاد فايت 2، والتي كان سببها نشوب شرارة كهربائية بمسخن كهربائي بالغرفة وليس انفجار قارورة غاز كما روج له، يتقدم وزير التعليم العالي باسمه وباسم إطارات الخدمات الجامعية و كافة مكونات الاسرة الجامعية بأخلص التعازي إلى عائلة الفقيدة، راجيا من الله عز وجل أن يتغمد روحها الطاهرة ويسكنها فسيح جنانه".

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أكدت في بيان لها اليوم وفاة الطالبة الجامعية البالغة من العمر 24 سنة والمنحدرة من ولاية تيارت متأثرة بجروحها، بالحي الجامعي للبنات 2 بأولاد فايت بالجزائر العاصمة جراء "انفجار قارورة غاز صغيرة في حدود الساعة 10:37 صباحا".