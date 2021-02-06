سيغيب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن المواجهة التي ستجمع ناديه ميلان بضيفه كروتوني، غدا الأحد، في إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكشف مدرب "الروسونيري" ستيفان بيولي عشية اليوم عن القائمة المعنية بمواجهة الغد، والتي عرفت غياب متوسط ميدان "الخضر".

وكنا بيولي قد صرح صبيحة اليوم خلال الندوة الصحفية عشية المقابلة أن بن ناصر يعاني من الحمى.

وكان بطل إفريقيا مع "الخضر" قد عاد لأجزاء الملاعب الأسبوع الماضي وشارك بديلا خلال لقاء بولونيا، بعد فترة غياب دامت حولي شهر ونصف بسبب الإصابة.