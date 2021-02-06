أبدى، صبيحة اليوم، الألاف من الموالين والتجار وأصحاب محلات القصابة إرتياحهم إزاء قرار فتح أحد أكبر أسواق الماشية على المستوى الوطني بالشريعة 47 كم جنوب غربي عاصمة الولاية تبسة، بعد عدة أشهر من الغلق في إطار إجراءات الوقاية من وباء كورونا، فيما وجه والي الولاية نداء لكل المتدخلين في هذا الفضاء التجاري الضخم لاحترام شروط البروتوكول الصحي حتى يستمر فتح السوق وعودة نشاط الموالين تدريجيا.

وكان قرار الحكومة بفتح أسواق الماشية على المستوى الوطني قد جعل أكثر من 22 ألف موال بولاية تبسة والمئات من التجار والجزارين وحتى بعض العاملين بالسوق من بائعي الاكل الخفيف وغير ذلك من الشباب البطال يتنفسون الصعداء، صبيحة اليوم السبت، بعد عودة الروح إلى أكبر الفضاءات التجارية في المواشي ورؤوس الأبقار والماشية في ولاية تعد اليوم 1.2 مليون رأس في نشاط تربية مختلف الحيوانات الموجهة لإنتاج اللحوم الحمراء أو الحليب.

وهو الحصار الذي فرضته قرارات الحجر الصحي لتطبيق الشروط الوقائية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

"الخبر" حضرت منذ فجر السبت بسوق الشريعة أين أبدى الموالون فرحة وحمدا لله على عودة نشاط السوق بالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدوها بانخفاض أسعار الماشية، للتغلب على توفير الأعلاف التي وصلت إلى مستويات الجحيم عن طريق المضاربة لتركيع الموال، الذي لم يتوقف عن النشاط بالرغم من الخسائر ويأملون في دعم الدولة.

وتحدث بعض منهم عن انخفاض الأسعار، إذ لا يتعدى سعر نعجة وخروف صغير في أقصى الحالات 2.5 مليون سنتيم وتسجيل أسعار للخرفان والكباش بين 20 ألف دينار و 50 الف دينار في اقصى الحالات، وهي الفرصة التي استغلت من طرف السماسرة لتسويق المنتوج للجزارين بأبخس الأثمان.

من جهته، رئيس الفرقة البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية، كشف للخبر عن تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتروتكول الصحي بالنسبة لإرتداء الكمامة ومراقبة الماشية حول الأمراض الواجب التصريح بها، والتي لم تسجل منها أية حالة صبيحة فتح السوق. ودعا عماره دقاشية، رئيس جمعية الموالين، لدعم الأعلاف والأدوية مع تنظيم الجمعية لعملية توزيع مجموعة من الكمامات لكل من يريد دخول السوق.

وفي لقاء خاص للخبر بوالي ولاية تبسة، محمد البركة دا حاج، قال هذا الأخير نحن نبارك للموالين والولاية عودة النشاط التجاري بالشريعة وكل أسواق الولاية والوطن، موجها النداء لاحترام كل الإجراءات المتضمنة في البروتوكول الصحي، من ارتداء الكمامة والتعقيم والمراقبة الصحية للماشية المعروضة، حتى نتجنب الرجوع الى نقطة الصفر، والحرص بكل أهمية على التلقيح وأن أي خرق سيقودنا لإعادة الغلق، حفاظا على صحة الجميع، مستشهدا بإعطاء المثل الحي في بيوت الله، وهو ما يجب أن نقتدي به إلى غاية رفع هذا الوباء عن الأمة والعالم بأسره.