اتنقل اليوم فريق اولمبي المدية الى سكيكدة لمواجهة الشبيبة المحلية في اطار الجولة 12 من بطولة المحترف الاول في ظل غياب ستة عناصر اساسية ويتعلق الامر بكل من لغوماري ، كموخ، مسعودان و أماشي الى جانب الحارس علاوي و المهاجم خلف الله يغيبان رسميا عن لقاء سكيكدة بسبب الاصابة.

ورغم صعوبة المواجهة امام فريق انتدب مؤخرا المدرب بوعلي ويبحث عن الديكليك بسبب النتائج السلبية التي لازمته منذ انطلاق البطولة، الا عوامري عبدالغني مساعد المدرب شريف حجار اكد للخبر ان فريقه سيعمل على تحقيق نتيجة ايجابية والمحافظة على ديناميكية النتائج الايجابية التي حققها رفقاء خلف الله والاحتفاظ بمركز الوصافة.