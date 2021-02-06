أكدت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية ( نفطال) اليوم السبت أنها لم تبرم أي عقد تمويل مع نادي كرة القدم أولمبيك المدية.



وأوضح بيان الشركة: "تم تداول إشاعات مغرضة اليوم السبت 6 فبراير 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي عن إبرام مزعوم لعملية تمويل بين نفطال ونادي كرة القدم أولمبيك المدية".



وأضاف المصدر: "وعليه, تفند المديرية العامة للشركة قطعا هذه الادعاءات التي ليس لها أي أساس من الصحة وتأكد أنه لم يتم إبرام أي عملية تمويل لنادي كرة القدم هذا".



كما أوضحت نفطال أنه نظرا لطابعها في أنها شركة مواطنة تعمل لا سيما على تطوير الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا "فان كل العمليات من هذا النوع التي أبرمتها من قبل كانت موضوع اتصال رسمي عبر الصحافة ووسائل الاعلام الوطنية".