عقد المجلس الوطني لحزب تجمع أمل الجزائر (تاج) دورته العادية اليوم السبت بمقره الوطني بالجزائر حيث تم دراسة و مناقشة و المصادقة على النظام الداخلي لسير المجلس الوطني و النظام الداخلي للحزب و لائحة الانضباط و لجنة اثبات العضوية حسب بيان للحزب اصدره مساء اليوم.



و قد تم خلال الاشغال حسب البيان انتخاب طاهر شاوي رئيسا للمجلس الوطني و سليمة عرعار نائبا للرئيس و تزكية هيئة المستشارين و اعضاء المكتب السياسي .



وأشادت رئيسة الحزب السيدة فاطمة الزهراء زرواطي وفق البيان ب"التفاعل الايجابي للمناضلين مع مختلف النشاطات و المبادرات التي يقوم بها الحزب كما نوهت بالمجهودات التي تبذلها القيادة المحلية للحزب و مناضليه تحضيرا للمحطات السياسية القادمة".