المجلس الوطني لـ"تاج" يعقد دورته العادية

أخبار الوطن
6 فبراير 2021 () - م.خ/ واج
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عقد المجلس الوطني لحزب تجمع أمل الجزائر (تاج) دورته العادية اليوم السبت بمقره الوطني بالجزائر حيث تم دراسة و مناقشة و المصادقة على النظام الداخلي لسير المجلس الوطني و النظام الداخلي للحزب و لائحة الانضباط و لجنة اثبات العضوية حسب بيان للحزب اصدره مساء اليوم.

و قد تم خلال الاشغال حسب البيان  انتخاب طاهر شاوي رئيسا للمجلس الوطني و سليمة عرعار نائبا للرئيس و تزكية هيئة المستشارين و اعضاء المكتب السياسي .

وأشادت رئيسة الحزب السيدة فاطمة الزهراء زرواطي وفق البيان ب"التفاعل الايجابي للمناضلين مع مختلف النشاطات و المبادرات التي يقوم بها الحزب كما نوهت بالمجهودات  التي تبذلها القيادة المحلية للحزب و مناضليه تحضيرا للمحطات السياسية القادمة".

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