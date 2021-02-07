أشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إلى استمرار الاضطراب الجوي الذي اجتاح عدد من ولايات الوطن.

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية، لتساقط أمطار غزيرة تصل كميتها إلى 30 ملم محليا، على ولايات، تبسة، خنشلة، سوق أهراس، قالمة، عنابة والطارف، وذلك إلى غاية السادسة من مساء اليوم الأحد.

في المقابل أضاف المصدر ذاته، أن رياحا قوية تصل سرعتها بين 60 و70 كلم/سا، تجتاح السواحل والجنوب الشرقي للبلاد، لاسيما ولاية تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، باتنة، بسكرة، غرداية ، تمنراست و اليزي، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل من اليوم الأحد.

كما ستعرف ولايات بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية، تمنراست، واليزي، زوابع رملية، ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة من مساء اليوم ، وفق المصدر نفسه.