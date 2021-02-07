أكدت مديرة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة والسكان، سامية حمادي، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا تجري في ظروف جيدة، مبدية تفاؤلا بنجاحها بفضل الصدى الذي لقيته بين أوساط المواطنين.

وقالت المتحدثة في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى، اليوم الأحد، إن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة مرنة وتم توزيع اللقاحات على مستوى عشرين ولاية الأكثر تضررا من الوباء قبل أن يتم توزيع الدفعة الثانية من اللقاح على بقية الولايات.

وطمأنت عضوة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح ولم يتم تسجيلهم عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض أن المنصة ستكون عملية في غضون الأسبوع الجاري، مضيفة أن التسجيل بالمراكز الصحية الجوارية يبقى الأفضل للمواطنين، مشيرة إلى أن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة تهدف إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين ضد الفيروس.