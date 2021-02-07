أعلنت شركة "أسترازينيكا" أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا قد لا يوفر سوى حماية محدودة من السلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا وذلك بناء على بيانات مبكرة من تجارب أجريت مؤخرا.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها جامعة ويتووترسراند في جنوب إفريقيا وجامعة أكسفورد أن تأثير اللقاح كان ضعيفا بشكل كبير ضد السلالة الجنوب إفريقية، وفق تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم "أسترازينيكا" قوله: "في هذه التجربة الثانية الصغيرة من المرحلة الأولى أظهرت البيانات المبكرة فعالية محدودة ضد الأعراض الخفيفة الناجمة أساسا عن المتغير البديل بي.1.351 الجنوب إفريقي".

وأضاف: "لكن لم نتمكن من التأكد بشكل صحيح من تأثيره ضد الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات نظرا لأن الأشخاص الذين خضعوا للتجربة كانوا في الغالب من البالغين الأصحاء". وأوضحت أسترازينيكا أنها تعتقد أن لقاحها يمكن أن يقي من الأعراض الشديدة نظرا لأن نشاط الأجسام المضادة المعادلة كان مماثلا للقاحات كوفيد-19 الأخرى.

ومن بين تحورات فيروس كورونا التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة حاليا ما يسمى بالمتغيرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية، التي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.