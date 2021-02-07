نفت اليوم إدارة مولودية الجزائر الأخبار المتداولة مؤخرا والمجهولة المصدر بخصوص نية شركة سوناطراك إحداث تغيير على مستوى إدارة الفريق، معتبرة هذه الشائعات كدعاية مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة وتهدف إلى زعزعة وضرب استقرار النادي في هذه المرحلة الحساسة.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للفريق مولودية الجزائر على الفايسبوك ".. مع إحترامنا لكل الأشخاص ودون أي تجريح، لا يزال مجلس إدارة العميد يحظى بالثقة الكاملة من طرف الشركة المالكة للنادي التي تؤكد في كل مرة على عامل الإستقرار والهدوء من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، والسير بالفريق نحو مستقبل أفضل".