يحتضن مساء اليوم بداية من الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر ، ملعب " الأنفيلد " قمة الأسبوع 23 من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز وذلك عندما يستضيف ليفربول ضيفه مانشستر سيتي.

ويدخل فريق الشياطين الحمر المواجهة بنية تحقيق الفوز ضمن سعيهم الحثيث للمحافظة على لقب بطل الموسم الماضي، مهمة لاتبدو سهلة أمام فريق حقق 9 انتصارات متتالية.

في الجهة الأخرى من الملعب يريد أن يباغت المدرب الاسباني بيب غوارديولا خصمه الألماني يورغن كلوب من خلال الانتصار عليه داخل القواعد في سيناريو قد يعيد سيناريو 2003 ، خصوصا وأن " الشياطين الحمر لم يتذوقوا طعم الفوز في الأربع مواجهات الأخيرة على ملعبهم.

صراع عربي آخر سيكون داخل المواجهة بين المصري محمد صلاح و الدولي الجزائري رياض محرز حيث يسعى الطرفان لتقديم أفضل ما لديهما خلال مباراة اليوم والتي تعني الكثير للمان سيتي المتربع على عرش ترتيب " البريميرليغ " برصيد 47 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول رابع الترتيب ، المهدد بفقدان مكانته لمصلحة وست هام الذي سينزل ضيفا على فولهام الذي بات قريبا من مغادرة دوري الكبار.