تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر بأمن ولاية غليزان، من توقيف 05 أشخاص تورطوا في قضية السرقة من داخل مسكن و إخفاء أشياء مسروقة.

وهذا بناء على شكوى تقدمت بها الضحية إلى ذات المصالح مفادها تعرضها إلى سرقة مسكنها العائلي والتي طالت مجموعة من مصوغاتها من المعدن الأصفر (ذهب)، وعلى الفور باشرت ذات المصالح تحريتها والتي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تم توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة عن تهمة السرقة من داخل مسكن وإخفاء أشياء مسروقة.

في سياق متصل أوقفت الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني شخصا وحجزت كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بعد ورود معلومات مؤكدة لذات المصلحة تفيد بوجود شخص يقوم بحيازة وبيع الكحول دون رخصة على مستوى مسكنه بإحدى الأحياء الشعبية، حيث تم توقيف المشتبه فيه وحجز96 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام ،وقد قدم أمام العادلة.