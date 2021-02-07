كشف وزير الصحة والسكان إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد، بأن الجزائر دخلت، منذ أوت 2020، في مفاوضات مع عدة شركات مصنعة للقاح أسفرت عن توقيع عقود ومذكرات تفاهم مع عدد منها بهدف توفير اللقاح للمواطنين مع حلول شهر يناير 2021.

أوضح بن بوزيد، في كلمة له أمام المشاركين في اليوم الدراسي حول الترتيبات المتعلقة بالتلقيح ضد فيروس كوفيد -19 ، بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات الوباء تكفلت بتحديد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الوباء، حيث قامت بمقارنة نتائج الدراسات العلمية المنجزة على مختلف اللقاحات المنتجة للوقاية من الفيروس قبل أن يستقر الأمر على بعض اللقاحات المصنعة من شركات أجنبية مختلفة.

وأكد الوزير، أن الجزائر رفضت اقتناء بعض اللقاحات بسبب الشروط التي فرضتها شركات إنتاج للقاح ضد كورونا.

وأشار الوزير إلى أن الشركة المنتجة للقاح "فايزر"، فرضت على الجزائر اقتناء 20 مليون جرعة كمرحلة أولى بدولار واحد لكل جرعة . كما ذكر الوزير، بما وضعته الدولة من إمكانيات مادية وبشرية للتصدي لوباء كورونا "كوفيد-19"، حيت استعرض، ما تم تخصيصه على مستوى المؤسسات الاستشفائية من مصالح للعناية بمرضى الكوفيد وكذا تدعيمها بالأجهزة الطبية والمواد الصيدلانية والطواقم الطبية وشبه الطبية وهذا علاوة على المخابر المؤهلة للتشخيص وفق تقنية RT PCR – والتي بلغ عددها 82 مخبرا على المستوى الوطني كما قال البروفيسور بن بوزيد.

فيما عبر وزير الصحة، عن ارتياحه للنتائج المحققة لاسيما بعدما انخفضت نسبة شغل الأسرة المخصصة للمصابين في مصالح الإنعاش فضلا عن انخفاض عدد الوفيات وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى ما يعادل 68 %من مجموع الحالات.