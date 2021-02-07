لم يستدعي اليوم باسكال بلانك، مدرب أولمبيك نيم، الدولي الجزائري كريم عريبي إلى مباراة فريقه التي يستقبل فيها نادي موناكو ولم يتواجد اللاعب السابق للنجم الساحلي التونسي حتى ضمن قائمة العشرين لاعبا المعنيين بالمواجهة، فيما سجّل مواطنه زين الدين فرحات حضوره كأساسي.

وليست هذه المرة الأولى التي يكون فيها عريبي خارج المجموعة حيث غاب في المواجهة السابقة أمام باريس سان جرمان.

ولم يحظى ابن مدينة الرغاية بفترة لعب طويلة منذ انضمامه إلى " نيم " شهر أكتوبر الماضي، ما يطرح إمكانية تغييره للأجواء خلال فترة الميركاتو.