نظم، اليوم الأحد، الفرع النقابي لأساتذة كلية العلوم بجامعة، سكيكدة، المنضوي تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفض تصرفات عميد الكلية، وكذا المعاناة التي يتخبط فيها الأساتذة الذي يعانون من غياب أدنى إمكانيات العمل.

وحسب رئيس الفرع النقابي الدكتور عمار فوفو، فان الأساتذة يفتقرون إلى المكاتب والتجهيزات البيداغوجية، وافتقار الكلية لدورات المياه المغلقة، إضافة إلى المصعد الذي هو في خدمة فئة دون غيرها، يحدث هذا في الوقت الذي أصبح الأستاذ عاجز على الوصول إلى مبنى الكلية، إضافة إلى وجود أساتذة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة .

من جهة أخرى، تحدث الأساتذة المحتجون عن سوء المعاملة من قبل عميد الكلية، الذي يتعامل بطريقة غير مقبولة مع الانشغالات المرفوعة والتي لم يقم بتسوية ولو نقطة منها كما أن التعامل مع الفرع النقابي غير مقنع، حسب المحتجين، الذين يؤكدون أن الفرع النقابي يطالب عميد الكلية باحترام الأساتذة.