سجل كل من آدم وناس ، هشام بوداوي ، هاريس بلقبلة ، فريد بولحية ، ألكسندر أوكيجة حضورهم كأساسين في مختلف مباريات اليوم. الوافد الجديد لنادي كروتوني وناس بصم اليوم على أول مشاركة له مع ناديه ضد آسي ميلان في غياب إسماعيل بن ناصر الذي تعرض لنزلة برد حادة .

من جهته تواجد بوداوي ضمن قائمة 11 لاعبا المعنيين بلقاء نيس ضد أونجي ، كما استهل متوسط ميدان براست ، هاريس بلقبلة لقاء فريقه أمام بوردو ، الذي لا يزال يفتقد لخدمات الدولي الجزائري مهدي زرقان بسبب الإصابة التي يعاني منها.

فريد بولحية المتميز بآدائه مع ماتز فقد دخل أساسيا رفقة زميله في النادي والمنتخب الحارس ألكسندر أوكيجة بمناسبة مواجهتهما لسانت إتيان.