أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن اختيار 10 فائزين للانضمام إلى الدورة الأولى من برنامج "نوابغ الفضاء العرب"، البرنامج العلمي التدريبي المكثف الأول من نوعه عربيا من بينهم الجزائري محمد زكريا ذو الـ 15 عاما، حسب ما نقلته صحيفة البيان السعودية.

وكشفت الوكالة الفائزون الذين وقع عليهم الاختيار في مسار المواهب هم: محمد السيد سبيع (17 عاماً)، وصلاح الدين جلال (17 عاماً)، ونوران السيد (16 عاماً) من مصر، ونوران اليوسف (16 عاماً) وفاطمة العبدالله (16 عاماً) من السعودية، ومحمد زكريا (15 عاماً) من الجزائر، ومحمد الجروب (16 عاماً) من الأردن.

أما الفائزون في مسار الدراسات العليا فهم، ماريا محمد من جزر القمر، ومحمد عبد الجواد من سوريا، وأسماء المسماري من السعودية. ويأتي إعلان أسماء الفائزين بعد تقييم من اللجان التي تألفت من علماء وباحثين وأكاديميين مختصين في مجالاتهم لاختيار الأكثر كفاءة للانضمام إلى المسارات الثلاثة للبرنامج، إذ خضعت طلبات التسجيل إلى عمليات فرز وتقييم من لجان تختص كل منها بواحد من المسارات الثلاثة وفقاً للقواعد والشروط المعتمدة، وذلك لاختيار 15 فائزاً للانضمام إلى برنامج نوابغ الفضاء العرب بواقع 3 لمسار الدراسات العليا، و7 لمسار المواهب، 5 لمسار الخبراء، وفق نفس المصدر.

وشملت عملية تقييم المرشحين للانضمام إلى مسار المواهب فكانت الشروط ألا يقل المعدل العلمي للمترشح عن 90 بالمائة وأن يكون له جهود فاعلة في النشاطات التطوعية والعلمية وأن يكون شغوفاً بمجال الفضاء، أما مسار الدراسات العليا نتائج المعدل العلمي التراكمي ونتيجة اختبار اللغة والمقابلة الشخصية، وبالنسبة إلى مسار الخبراء المخصص لفئة العلماء والمختصين والعاملين في مجال الفضاء جرت عمليات التقييم حسب التخصص العلمي الرئيسي وسنوات الخبرة العملية وطبيعة المشاريع التي تم العمل عليها بالإضافة إلى تقييم أدائهم في المقابلة الشخصية علماً بأن النخبة المختارة التي سيتم اختيارها لاحقاً في هذا المسار ستعمل على إحدى مشاريع الأقمار الاصطناعية والتي سيتم تصنيعه في المركز الوطني لعلوم الفضاء في جامعة الامارات بالتنسيق والتعاون مع المجموعة العربية للتعاون الفضائي أو في أية مراكز فضائية أخرى بالدولة.

وكان برنامج "نوابغ الفضاء العرب" قد شهد إقبالاً قياسياً من الراغبين في الالتحاق به وسط تفاعل كبير من كافة أنحاء الوطن العربي، وتصدرت مصر قائمة المتقدمين للتسجيل بـ19391 طلباً، تليها العراق (6447 ) طلباً، ثم الجزائر (4836 طلباً)، والمغرب (3107 طلبا)، ودولة الإمارات (692 طلباً)، والأردن (681 طلباً)، وفلسطين (422 طلباً)، وسوريا (406 طلبات)، وتونس (370 طلباً)، والسعودية (361 طلباً).