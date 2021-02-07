اقدم، مساء اليوم، بطالون من حي بني ثور في ورقلة، بقطع الطريق و‘ضرام النار في أطر العجلات المطاطية بوسط المدينة، مما تسبب في شل حركة المرور عبر الطريق المؤدي الى بلدية عين البيضاء.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية، حسب مصادر متابعة، احتجاجا على ما وصف بتهميش مطالب بطالي حي بني ثور والمتمثلة في تمكينهم من مناصب شغل بالشركات البترولية.

وكان المتحتجون قد نددوا مرارا بما وصفوه بالوعود غير المجدية لمسؤولي ملف التشغيل، علما أن المنتفضون نصبوا أكثر من مرة ما يشبه الخيمة على حافة الطريق غير بعيد عم مقر الشرطة القضائية، رافعين شعارات مطالبة بحقهم بالشغل المكفول دستوريا.

كما لوحوا مرارا بانتهاج خيار التصعيد في حال رفض الجهات الوصية تلبية مطالبهم.