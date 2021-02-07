آخر أرقام كورونا في الجزائر

أخبار الوطن
7 فبراير 2021 () - س.أ
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سجلت الجزائر 236 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الأحد اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 109.88 حالة.

كما أشار الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي لللجنة، تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب الفيروس، خلال نفس الفترة.

و هذا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2914 وفاة. 

و أضاف الدكتور فورار أن 184 مريضا تماتلوا للشفاء من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى  74.692  شخص.

و أكد أن 23 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة و أن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و22 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

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آخر أرقام كورونا في الجزائر
آخر أرقام كورونا في الجزائر
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كورونا

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