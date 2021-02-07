أعلنت اليوم الاحد مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الجزائر عن استئناف نشاطات النزهة و الصيد عبر موانئ العاصمة، حسبما ورد في بيان عن ذات الهيئة.

و أوضح البيان أنه و بناء على تعليمات والي الجزائر استؤنفت نشاطات النزهة و الصيد عبر موانئ العاصمة، داعية مهنيي القطاع لتطبيق الشروط الصحية و التدابير المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا و مكافحة انتشاره.

و حذرت ذات المديرية من أن عدم الامتثال للتدابير الصحية والوقائية المعمول بها سيعرض صاحبها الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا.