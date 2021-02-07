أوضح الناطق الرسمي للجنة العلمية لمتابعة تطورات كوفيد 19 الدكتور جمال فورار، أن مخطط التلقيح ضد فيروس كورونا مبني على استراتيجية تعتمد على التجربة الوطنية في مجال تنظيم حملات التلقيح ذات النطاق الواسع، حيث سيسند تأطيرها، كما قال، إلى موظفي الصحة من ذوي الخبرة في التطعيم مع وجود ما يقارب 8000 وحدة صحية مخصصة للتلقيح عبر كامل التراب الوطني، إضافة إلى توفير وسائل حفظ اللقاح في درجة البرودة المطلوبة.

وخلال يوم دراسي نظمته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني حول الترتيبات المتعلقة باللقاح ضد فيروس كورونا ، أعطى فورار لمحة عن ثلاث سيناريوهات ممكنة لتطعيم الأشخاص الذين يبلغون سنة 18 فما فوق، حيث يشمل الأول تطعيم حوالي 60 % من الأفراد وهو ما يعادل توفير 19.145.224 جرعة لقاح، فيما يقتضي السيناريو الثاني تطعيم 70% من الأفراد وهو ما يعادل توفير 22.336.095 جرعة، في حين يهدف السناريو الثالث تطعيم حوالي 80% من الأفراد ما يعادل توفير 25.526.965 جرعة لقاح.

وتابع الدكتور فورار عرضه بالقول أن المخطط التنظيمي لحملة التلقيح مبني على 05 مراحل تتمثل في:

01- إضفاء الطابع القانوني على حملة التطعيم (قرار وزاري رقم 02 الصادر في 25 يناير 2021)

02- تشكيل لجنة مكلفة بمتابعة كل مراحل حملة التلقيح

03- تنفيذ الآلية التنظيمية قبل وصول اللقاح

04-وضع وتنفيذ نظام المراقبة للأثار الجانبية للقاحات

05-البدء رسميا بعملية التلقيح لفائدة الأشخاص حسب الأولوية.

وأضاف السيد فورار أن الأولوية ستكون للولايات الأكثر تضررا من الوباء وهي عشرون ولاية، وأما من حيث الأفراد، فإن مراكز التلقيح ستكون قريبة من مناطق المعيشة بالنسبة لكبار السن، وبالقرب من أمكان العمل لبعض الاشخاص الذين يؤدون وظائف استراتيجية، وبالقرب من مرافق الرعاية الصحية القاعدية المعتادة لباقي الفئات الاخرى، وأما بالنسبة لسكان مناطق الظل والمناطق المعزولة، فسيتم اتباع بروتكول متنقل.

ولضمان نجاح هذه الحملة، كشف الناطق الرسمي للجنة العلمية لمتابعة تطورات كوفيد 19 عن انطلاق عملية تكوين الطواقم الصحية وتزويدها بكل المعلومات الضرورية حول لقاح كوفيد - 19 وذلك بناء على بيانات علمية، حيث سيتم، في مرحلة أولى، تدريب المكونين في كل ولايات الوطن على الأساليب العملية للتلقيح.

وفي المرحلة الثانية، سيشرع في التدريب التعاقبي على مستوى الولايات وذلك تحت اشراف أعضاء اللجنة الوطنية للخبراء في التلقيح، حيث يشمل التكوين المستويات التالية: طبيعة اللقاح ، طرق التلقيح ، سلسلة التبريد وطرق تخزين اللقاح ، تنظيم وتخطيط حملة التطعيم ، التحسيس وتقييم الحملة.