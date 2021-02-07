استفاد زهاء 29.000 عامل في قطاع الصيد البحري من منحة التعويض الخاصة بالفئات المتضررة من أثار الأزمة الصحية لكوفيد-19 ، حسبما أبرزه اليوم الأحد بوهران وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي.

وذكر فروخي خلال لقاء له مع مهنيي القطاع نظم بمعهد تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات في إطار زيارته الى الولاية وهران أن الوزارة بذلت مجهودها للوقوف إلى جانب العاملين في القطاع حيث سهرت على الإبقاء على الموانئ مفتوحة في أغلب الولايات الساحلية إضافة إلى تخصيص المنحة المذكورة الى جميع البحارة المسجلين.

كما ذكر الوزير بأن عدة انشغالات قد تم التكفل بها على غرار بطاقة الشفاء التي بدأ العامون في قطاع الصيد الاستفادة منها منذ أشهر، مبرزا أن الانشغالات الأخرى سيتم أخذها بعير الاعتبار.

و تطرق العديد من العاملين في قطاع الصيد خلال هذا اللقاء الى انشغالاتهم المرتبطة بأوضاع الصياد الذي يبقى رهن تقلبات الطقس، دون أي ضمان مما يجعلهم يعيشون في الهشاشة.

و كان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية رفقة وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان قد قاما بزيارة عمل الى ولاية وهران قادتهما الى معهد الهندسة البحرية بالسانيا حيث وقفا على حالة الحوضين الخاصين بمحاكاة تموجات البحر.

كما أشرف الوزيران على افتتاح ندوة وطنية حول "تقييم وتدعيم إنشاء المجمع التكنولوجي لبناء وصيانة سفن الصيد البحري وصناعة تربية المائيات" بجامعة العلوم و التكنولوجيا "محمد بوضياف" بوهران.