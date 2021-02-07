نددت الهيئة التأسيسية لـ"حزب الشعب يريد"، التونسي، بالتصريحات المسيئة للجزائر، الصادرة عن الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، مؤكدة على ان هذه التصريحات "لا تعبر في اي حال من الاحوال عن موقف الدولة التونسية".

و عبرت الهيئة التأسيسية لـ"حزب الشعب يريد"، في بيان اليوم الأحد، "عن عميق استيائها واستهجانها للتصريحات المتكررة التي تسيء لدولة الجزائر الشقيقة,و عمق العلاقات التونسية الجزائرية".

و اضافت في البيان ان تصريحات المرزوقي "لا تعبر في اي حال من الاحوال عن موقف الدولة التونسية كما عبرت عنه مؤسساتها الرسمية في عديد المرات، أو مشاعر الود و الاخوة التي يمنها الشعب التونسي للشعب الجزائري الشقيق".

و دعت الهيئةّ، في بيانها، "الجهات الرسمية و النيابة العمومية الى التعهد تلقائيا بالتصريحات التي تمس من الأمن القومي و من مصالح الدولة التونسية و علاقتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة و الصديقة و التصدي لكل المحاولات اليائسة الرامية إلى المس من عراقة و متانة الروابط الأخوية بين الشعبين التونسي و الجزائري".

وكانت وزارة الخارجية التونسية والهجرة والتونسيين بالخارج، نشرت بيانا على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" يوم الثلاثاء الماضي، عبرت فيه عن "استغرابها الشديد من تكرر التصريحات المسيئة للجزائر الشقيقة"، مجددة "رفضها القطعي لكل لمحاولات اليائسة الرامية إلى المس من متانة وعمق الروابط الأخوية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين تونس والجزائر".

ومن جهته، أكد رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أنه "لا يسمح المس بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط تونس بشقيقتها الجزائر"، قائلا "علاقتنا بالجزائر في مقدمة العلاقات الدولية والاقليمية، باعتبارها علاقة استراتيجية، و نحن ممتنون لأشقائنا الجزائريين، دولة و شعبا في وقفتهم مع تونس في أوقات الشدة".