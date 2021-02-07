تمكن فريق اولمبي المدية اليوم من تحقيق فوزه الرابع خارج قواعده منذ انطلاق بطولة المحترف الاول امام شبيبة سكيكدة بهدف دون رد من توقيع مهاجمه مدان د38 ، ليحافظ ابناء عاصمة التيطري على مركز الوصافة بمجموع 23 نقطة.



وفي تصريح للخبر اكد شريف حجار مدرب الاولمبي أن الفوز يعود الفضل فيه للاعبين الذين ورغم التعب الذي عانوا منه الا انهم بذلوا مجهودات كبيرة خاصة في الشوط الاول و تمكنوا من تسجيل هدف الفوز امام فريق محترم خلق لنا الكثير من الصعوبات في الشوط الثاني، و لا يستحق المرتبة التي يحتلها، واضاف حجار أن فوز فريقه يهديه لوالي ولاية المدية جهيد موس الذي كان قد زار الفريق الجمعة الفارط وتحدث مع اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز و الاستمرار في حصد النتائج الايحابية.