اجتمع, اليوم الأحد, وزير التجارة, كمال رزيق, رفقة الوزير المنتدب لدى وزير التجارة, المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي, برئيس الفدرالية الوطنية للخبازين, حسبما افاد به بيان للوزارة.



و جاء في البيان أن الوزير اجتمع في هذا الاطار مع يوسف قلفاط, ممثلا عن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين وعامر عمار ممثلا عن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين و كذا أعضاء من الجانبين.



و يأتي هذا اللقاء, الذي تم بمقر الوزارة, في أطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها وزير التجارة مع كافة الشركاء المهنيين, يضيف نفس المصدر.



و بالمناسبة, أستمع الوزير لمختلف إنشغالات ممثلي الاتحاد والجمعية فيما يخص قطاع التجارة حول المشاكل التي تعترض الخبازين, مؤكدا أن دائرته الوزارية "على أتم الاستعداد لمواصلة العمل سويا من أجل إيجاد حلول لمختلف الانشغالات التي تخص قطاعه".