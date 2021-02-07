حجزت قوات فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، كمية من مادة الزئبق الأبيض الفضّي ، وأوقفت 03 أشخاص يبلغون بين 34سنة و52سنة وينحدرون من ولاية عنابة ، بينما كانوا على متن مركبة ببلدية النشماية شمالي ڨالمة .



وحسب خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية ڨالمة ، فإن المشتبه فيهم أوقفوا على إثر معلومات مفاده وجود شخص يروج ويعرض للبيع مواد حساسة (زئيق أبيض قضي ) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما كانوا على متن مركبة سياحية ببلدية النشماية الحدودية مع ولاية عنابة .



وأوضحت خلية الاتصال بأنّه بعد اتخاذ الغجراءات القانوينة بشان المشتبه فيهم ، تمّ العثور بحوزتهم على قارورة بلاستيكية تحتوي على كمية من مادة الزئيق الأبيض الفضي ، تزن 158غراما.



وقد تمذ حجز كمية الزئبق وتحويل المشتبه فيهم إلى مصلحة الفرقة ،أين كون ضدهم ملف عن فعل " الحيازة من أجل الاتجار بموادكيميائيةخطيرة محظورةمن نوع الزئبق الأبيض الفضي، ونقلها دون رخصة".قُدّم المشتبه فيهم أمام محكمة بوشڨوف،حيث صدر في حقهم أمر بالإيداع.