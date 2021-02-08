تجاوز سعر نفط مزيج "برنت"، اليوم الإثنين، للمرة الأولى منذ جانفي العام الماضي مستوى 60 دولارا للبرميل.

وارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر أفريل المقبل بنسبة 0.77 % إلى 60.01 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" لشهر مارس بنسبة 1.18 % إلى 57.53 دولار للبرميل.

ويعود ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل بشأن انتعاش الطلب على الخام في سوق النفط، بعد توسيع حملات اللقاح ضد فيروس كورونا، حول العالم، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ورفع قيود الحجر الصحي، وبالتالي عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء.