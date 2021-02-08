أنقذت مصالح الحماية المدنية بغرداية أمسية البارحة فتاة من موت محقق إثر استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي داخل حمام بمنزلها الواقع بمتليلي الجديدة.

وأفاد منشور لذات المصالح عبر صفحتها على الفايسبوك، أن عناصر الوحدة الثانوية بونورة تمكنت أمسية البارحة من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 23 سنة من موت محقق، جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي (الطابونة) داخل حمام المنزل بمتليلي الجديدة، حيث تم إسعافها ونقلها على جناح السرعة من قبل إسعافاتنا إلى مستشفى الدكتور تريشين إبراهيم بسيدي عباز.

ودعت الحماية المدنية في منشورها المواطنين إلى التحلي بمزيد من الحيطة والحذر وتطبيق جميع قواعد السلامة لاسيما تهوية المنازل، وتفادي مثل هذه التصرفات وعدم وضع الأجهزة التي تعمل بالغاز في غير موضعها وهذا للحفاظ على أرواحهم و أرواح عائلاتهم .