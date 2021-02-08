علق رئيس المعهد الوطني الأمريكي لأمراض الحساسية والمعدية، أنتوني فوتشي، عن اللقاح الروسي "سبوتنيك ـ V " ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء تعليق الخبير الأمريكي خلال مقابلة خاصة مع شبكة JAMA قال فيها: "إذا كان لدى روسيا أو الصين لقاحات موثوقة، فيمكنهما توفيرها لأنفسهم ولبعض البلدان الأخرى! هذا هو الطريق إلى الحماية الشاملة للبشرية جميعاء!".

وأكد فوتشي أن قضية اللقاحات ضد فيروس كورونا تحولت إلى سباق يتمنى فيه الجميع الفوز، سواء كانت روسيا أو الصين أو غيرها ونشرت مجلة "ذي لانسيت" الطبية العالمية، تقريرها الثاني حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا"سبوتنيك ـ V " ، مؤكدة أنه فعال بنسبة 91.6 بالمائة .