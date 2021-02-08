رسّمت عشية أمس، إدارة مولودية الجزائر تعاقدها مع المدرب عبد القادر عمراني خلفا لنبيل نغيز وسيعمل المدرب الأسبق لشباب قسنطينة رفقة كل من كمال بوجنان ولطفي عمروش .

وفي أول تصريحات خص بها الصفحة الرسمية لنادي مولودية الجزائر على الفايسبوك قال عمراني: "..مكاتيب الله قادتني إلى هنا، قبل أسبوع لم أكن أنتظر أن أكون مدربا للمولودية خصوصا وأنه كانت لدي اتصالات من خارج الجزائر، تواصلت مع الرئيس ألماس يوم الجمعة وسارت المفاوضات بطريقة حسنة".

وأردف المتحدث ذاته: "لا يوجد أي لاعب أو مدرب يرفض مولودية الجزائر، هذا تحدي جديد بالنسبة لي، أمضيت على عقدي أكثر معنويا وذلك إلى غاية نهاية الموسم، بقائي مرتبط بالنتائج وإن كانت الظروف مواتية والنتائج في صالحنا لما لا المواصلة".

وعن الطاقم الفني الذي سيعمل برفقته أكد ابن تلمسان بأن كمال بوجنان ولطفي عمروش سيكونا مساعديه في النادي وذلك لخبرتهما ومعرفتهما بطريقة عمله وتفكيره ناهيك على أنه كان يريد ربح الوقت عوض تعيين طاقم فني جديد.

عمراني عرّج على التعداد الحالي للفريق وكشف بأن هناك لاعبين كان يوّد أن يضمهم لشباب قسنطينة في وقت سابق ما يعني أنه يعرف إمكانيات كل لاعب في ظل تواجد ركائز في صورة حشود وغيره.

وبخصوص الأهداف المسطرة أوضح عمراني بأن الهدف يبقى نفسه هو لعب الأدوار الأولى والمواصلة على نفس خطى المدرب السابق الذي قام بعمل كبير.

وسيرافق عمراني التشكيلة إلى مصر تحسبا لمواجهة الزمالك المصري ضمن مباريات رابطة أبطال إفريقيا.