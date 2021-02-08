سيكون فريق شباب بلوزداد محروما من خدمات أربعة لاعبين يعدّون من الركائز خلال المواجهة المنتظرة أمام تي بي مازمبي في 13 من الشهر الجاري بالكونغو الديمقراطية.

وكشفت الصفحة الرسمية لفريق الشباب على الفايسبوك عن وضعية اللاعبين الذين يعانون من الإصابة حيث أجرى حسين سالمي فحوصات عن طريق " السكانير " والتي أكدت إصابته بالتواء على مستوى الكاحل ما يجعله غائبا عن صفوف النادي لمدة 15 يوما.

كما لا يزال العربي ثابتي يعمل وفق برنامج التأهيل مع الطاقم الطبي قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية مع المحضر البدني.

زكرياء دراوي هو الآخر سيباشر غدا العمل رفقة المحضر البدني على أن يندمج مع المجموعة بعد لقاء تي بي مازمبي الكونغولي، أما بلحول فيعاني هو الآخر من التواء على مستوى القدم. الطاقم الطبي للشباب أكد أن شعيب كداد لا يعاني من أي إصابة مثلما تم الترويج له مؤخرا.