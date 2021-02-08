أعلنت شركة سوناطراك، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن دخول مرحلة استغلال مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي الرمل بمحطاته الثلاث جنوب، وسط وشمال وهذا بعد الانتهاء من مرحلة اختبار دخول الخدمة للمحطة الأخيرة "شمال".

وأضاف البيان، أنه بالرغم من استمرار جائحة كوفيدـ19، تم احترام الآجال التعاقدية للإنجاز، بالنوعية المطلوبة، والشروع في مرحلة الاستغلال، وهذا بفضل التزام فريق المشروع بمساهمة الشركات الوطنية، شركة الأشغال البترولية الكبرى، الشركة الوطنية للأنابيب، الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية وشركة كوسيدار أنابيب.

وذكرت الشركة بأهمية هذا المشروع المتمثلة في الحفاظ على مستوى إنتاج يقدر بـ 180 مليون متر مكعب في اليوم واسترجاع احتياطيات إضافية تقدر بـ 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. و

تابع البيان، أن هذا الإنجاز يمكّن شركة سوناطراك من تعزيز قدراتها الإنتاجية الحالية للاستمرار في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق الغاز الوطني وأيضا الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في التصدير، خاصة في الفترة التي تشهد طلبًا قويًا على الغاز الطبيعي. كما مكن هذا المشروع، في مرحلة الإنجاز، من خلق أكثر من 10.000 منصب عمل غالبيتها لفائدة اليد العاملة الوطنية.