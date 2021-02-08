أكدت الفحوصات التي أجراها حارس مولودية وهران حسام ليمان من قبل الطاقم الطبي للفريق، إصابته على مستوى الأربطة المعاكسة للركبة.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك فإن ليمان سيجري عملية جراحية في غضون الأيام القادمة ما يعني ابتعاده عن الميادين لفترة طويلة.

وكان الحارس الأسبق لفريق شباب قسنطينة قد تعرض لإصابة خطيرة جعلته يذرف الدموع نقل على إثرها مباشرة إلى المستشفى، خلال اللقاء الأخير أمام وفاق سطيف بملعب 8 ماي وتم استبداله بالحارس الشاب خالدي زكرياء.