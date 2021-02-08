أكد المدير المركزي للمحافظة العقارية والمسح العقاري أرزاني فريد، أن إجراءات عديدة اتخذت لتسريع تسليم الدفاتر العقارية لأصحابها في أجال لا تتعدى 30 يوما، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، عبد العزيز جراد ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح أرزاني فريد، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى اليوم الإثنين، أن "عملية الحصول على الدفتر العقاري في السنوات الماضية كانت بطيئة نظرا لغياب التنسيق يبين مختلف مصالح المحافظات العقارية، ومصالح مسح الأراضي، وعدم توجيه المواطن وإفادته بالمعلومات الكاملة لتكوين الملف بغية الحصول على الدفتر العقاري"، مضيفا أن "هذه الوضعية دفعت بالوزير الأول، إلى إعطاء جملة من التعليمات من أجل وضع جهاز يتكفل بانشغالات المواطنين ومن أجل تخفيف وتبسيط إجراءات الحصول على الدفتر العقاري".

وأشار المدير المركزي للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أن وزير المالية بدوره وبتاريخ 21 جانفي الفارط أسدى تعليمة بضرورة تحسين ظروف استقبال وتوجيه المواطنين على مستوى المصالح العقارية ومسح الأراضي، والتكفل بطلبات الدفاتر العقارية أمام شباك موحد، وهذا على مستوى كل المحافظات العقارية التي يقدر عددها بـ 234 محافظة عقارية، والسهر أيضا على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونيا، وتحسين التنسيق بين مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة وعدم اشتراط وثائق غير منصوص عليها قانونيا، إضافة إلى ذلك يجب دراسة الملف في أجال لا تتعدى 30 يوما".

في سياق متصل، كشف أرزاني أنه "بتاريخ 7 فيفري الجاري، أصدر المدير العام للأملاك الوطنية، بدوره تعليمة موجهة للمديرين الولائين من أجل تفعيل ما ورد في تعليمات وزير المالية، وهي أولا إنشاء شباك موحد على مستوى كل محافظة عقارية يضم وجوبا على الأقل عون من مصالح مسح الأراضي وسجل خاص تدون فيه كل الطلبات للحصول على الدفاتر العقارية مقابل تسليم صاحب الطلب وصل استلام".

مؤكدا أن"المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط التشريعية والتنظيمية للحصول على الدفتر العقاري، فإن المحافظة القارية ملزمة عن طريق الشباك الموحد بتسليمه الدفتر في أجال لا تتعدى 30 يوما".