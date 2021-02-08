وجه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رسالة بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لأحداث ساقية سيدي يوسف الخالدة. حسب بيان الرئاسة التونسية، الصادر اليوم الإثنين.

وعبر قيس السعيد في رسالته عن "أصدق عبارات التّهاني وأخلص التمنيات بموفور الصّحة، راجيا للشعب الجزائري الشقيق مزيدا من التقدّم والرفاه".

واستحضر قيس سعيد ، بهذه المناسبة المجيدة، التضحيات الجسام والملاحم النضالية للشهداء الأبرار الذين "وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتونس والجزائر واستبسلوا دفاعا عن قيم الحرية والكرامة".

وأكّد الرئيس التونسي، أن هذه الذكرى العزيزة "ستظلّ مناسبة متجدّدة للتذكير بما يجمع البلدين من روابط الأخوة الصادقة، وصفحة مشرقة في التاريخ النضالي المشترك التونسي الجزائري".

كما جدد رئيس الجمهورية التونسية ، بالمناسبة، للرئيس عبد المجيد تبون "العزم الدائم على مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق المستمر القائمة بينهما، مبينا أن تونس والجزائر شعب واحد ربطتهما عبر التاريخ أواصر عميقة في كافة المجالات وتحدوهما نفس الآمال لفتح آفاق جديدة تكون في مستوى تطلعات التونسيين والجزائريين على السواء."