زار، اليوم الإثنين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عائلة الطالبة، نصيرة بكوش، المتوفاة في حادثة الحريق بالإقامة الجامعية أولاد فايت2، بدوار أولاد سعيد ببلدية الرحوية (39 كلم شمالي تيارت)، وقدم واجب العزاء، لأفراد عائلة الطالبة الفقيدة من بينهم جدها ووالدتها، التي قالت للوزير أن حالتها النفسية تحسنت غداة تشييع جنازة فلذة كبدها، وزيارتها لقبرها.

وجاءت زيارة الوزير لعائلة الفقيدة "خارج البرنامج"، ساعات قليلة قبل قدومه إلى عاصمة الولاية تيارت، أين كانت في انتظاره السلطات المحلية للشروع في زيارة عمل لمشاريع قطاعه. ووقف الوفد الرسمي دقيقة صمت ترحما على روح الطالبة قبل لقاء الوزير بالأسرة الجامعية بقاعة المحاضرات بزعرورة.