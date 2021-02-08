يواصل الدولي الجزائري سفيان فغولي متوسط ميدان غلطة سراي التركي عملية التأهيل من أجل العودة إلى الميادين عقب الإصابة التي تعرض لها.

وحسب الموقع الرسمي للفريق التركي على الأنترنت فإن فغولي يعمل وفق برنامج خاص، بعيدا عن التدريبات الجماعية وبشكل منفرد داخل القاعة.

وتعرض منذ أسبوعين ، بطل إفريقيا مع الخضر إلى تمزق عضلي خلال مواجهة ناديه ضد " ملاطية سبور" وغادر المواجهة مبكرا وأكدت وسائل الإعلام التركية حينها أن غيابه سيكون لمدة ستتجاوز ثلاثة أسابيع.