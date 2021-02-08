ضبطت وزارة الشباب والرياضة عدد الرياضيين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2021 في حصيلة أولية في انتظار أن يرتفع العدد أكثر في قادم البطولات. التي سيكون فيها التنافس على أشده من أجل ضمان تأشيرة إلى طوكيو.

وحسب صفحة الوزارة على الفايسبوك فإن 23 رياضيا من مختلف التخصصات ضمنوا مكانا لهم في دورة الألعاب الأولمبية.

وجاءت قائمة المتأهلين على الشكل التالي:

ـ ألعاب القوى(04) : توفيق مخلوفي، تريكي ياسر، عبد المالك لحولو، بلال ثابتي.

ـ الملاكمة(06) : رميساء بوعلام، إيمان خليفي، يونس نموشي، شعيب بولودينات، شعيب حمري، عبد الحفيظ بن شبلة.

ـ الدراجات (03): نسيم سايدي، عز الدين لعقاب، يوسف رقيقي.

ـ الملاحة الشراعية(02) : أمينة بريشي ، حمزة بوراس .

ـ التجديف (02): سيد علي بودينة ، كمال آيت داود.

ـ رفع الأثقال(01): وليد بديلي.

ـ كانوي كايك (01): أميرة خريسي.

ـ السباحة(01) : أسامة سحنون.

ـ تنس الطاولة(01) : العربي بورياح.

ـ الرماية و التصويب (01): هدى شعبي.