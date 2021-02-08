فاجأت شبكة بلومبيرغ العالم بتوقعاتها لنهاية وباء كورونا. فبعدما كان الخبراء يؤكدون أن الخلاص من الفيروس آت في 2022، أظهرت عملية حسابية وعلمية أن الأمر لن يكون بهذه السرعة في ! 2022

ورسم المجتمع العلمي توقعاته بنهاية الوباء مع حلول عام 2022، بناء على الوضع الوبائي العالمي السائد العام الماضي.. لكن الوضعُ اختلف اليوم وتبدلت معه الصورةُ الوردية ودفع تعثرُ عملياتِ توزيع ِ اللقاحاتِ العالمية في بعضِ المناطق الموعدَ المنتظرَ إلى العامِ 2028، بحسب بلومبيرغ.

الوكالة استندت على آلية حسابية مبنية على العمليةِ العالمية لتوزيع ِ اللقاحات وسرعتِها. تقول النظريةُ العلمية ُ إن مناعةَ القطيع ِأو الجماعة تتحقق بتطعيم ِ سبعين إلى خمسةٍ وثمانين في المائة من مجموع سكانِ العالم..عندها يمكن الحديثُ عن عودةِ الحياةِ إلى طبيعتِها .. سواء بانتهاءِ الوباء أو بتوقفِه عن التفشي مع هذه المعطياتِ بنت بلومبيرغ أكبرَ قاعدةِ بياناتٍ لعملياتِ التلقيح الجارية في 73 بلدا حاليا ليظهر في خريطتِها التفاعلية أن العالمَ استهلك حتى الآن أكثرَ من مائةٍ وأربعةٍ وعشرين 124 مليونَ جرعةٍ بمعدلِ أربعةِ ملايين وستِمائةِ ألفِ جرعة يوميا.