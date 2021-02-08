انطلقت اليوم الإثنين حملة التلقيح ضد كوفيد 19 بالمدية وسط أجواء من الفضول والترقب، من عيادة الصحة الجوارية المتواجدة بحي ثنية الحجر وسط عاصمة الولاية، وبإشراف من والي المدية جهيد موس بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي فاروق بورقعة وجمع من إطارات الطب وقطاع الصحة العمومية .

وكانت أول جرعة لقاح للطبيب المتطوع والمنسق بين مصالح مؤسسات الصحة الجوارية الدكتور فرحاوي محمد، وهذا من مجموع أول دفعة من اللقاحات التي تلقتها المصالح المشرفة على العملية والمقدرة بـ 1100 جرعة لقاح .

وبحسب المدير الولائي لقطاع الصحة والسكان، فإن عدد المستخدمين الموجهين لتأطير عمليات التلقيح عبر 86 نقطة تطعيم ميدانية قدر بـ 400 ما بين طبيب وممرض وهذا تحت إمرة ستة أقطاب استشفائية عبر الولاية.

وكشف ذات المسؤول أن كمية الجرعات التي تم تسلمها كأول دفعة تعود إلى لقاح استرا زينيكا البريطاني، وهو حسب المتحدث يعد جد ملائم بالنظر إلى سهولة تخزينه بين درجتي إثنان وثمانية درجات مئوية فوق الصفر وهو ما يتلاءم مع شاسعة رقعة الولاية التي تضم 64 بلدية، ويسهل عمليات نقله وتخزينه، فيما كانت المصالح المشرفة على إعداد نقطتي التخزين المتواجدتين بالولاية قد رتبت تحضيراتها حتى لاستقبال لقاح بشروط تخزين تصل 18 درجة تحت الصفر.

وينتظر إقبال كبير على عامة نقاط التطعيم المحددة، ومن بينها تلك الموقعة للتكفل بساكنة مختلف نقاط الظل عبر تراب الولاية فضلا عن تلك المتواجدة بالمناطق الآهلة وحسب أولوية الأكثر تضررا من إصابات كوفيد19 على مر مراحل تطوره منذ ظهوره على تراب الولاية، بحسب تصريح والي المدية جهيد موس الذي أعتبر العملية تتمة للخرجات الميدانية في إطار عشرات العمليات التحسيسية والوقائية ضد الوباء والتكفل جواريا بخدمات الفحص والعلاج التي أنجزتها مختلف الفرق الطبية المتنقلة خلال الأشهر الماضية.