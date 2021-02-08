تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو بغليزان من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وهذا بعد ورود معلومات مؤكدة لذات المصلحة تفيد بوجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب.

وقد تم توقيفهما على متن مركبة سياحية وضبط بحوزتهما كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ: 504 قرص مهلوس.

حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيهما، وقدما بموجبه أمام العدالة عن تهمة الحيازة لغرض النقل والبيع لمواد مخدرة.

ج.لخضاري