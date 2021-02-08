أمر، اليوم الإثنين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، مديري الخدمات و مديري الإقامات الجامعية، باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية الوقائية الضرورية، من أجل الحفاظ على سلامة الطلبة والعمال والممتلكات، داخل فضاءات وهياكل الخدمات الجامعية، بما فيها شبكات الغاز والكهرباء والماء و التدفئة.

ووعد، الوزير بن زيان، في كلمة ألقاها في ختام زيارته لولاية تيارت، خلال لقائه بالأسرة الجامعية لجامعة عبد الرحمن ابن خلدون، "بخضوع كل العمليات التي يجري القيام بها في مختلف المستويات، إلى التقييم المستمر والمسؤولين على كل المستويات"، في إشارة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى حادثة وفاة الطالبة المرحومة نصيرة بكوش بالإقامة الجامعية أولاد فايت2، السبت الماضي، والمنحدرة من ولاية تيارت، والتي يجري التحقيق لتحديد أسبابها الحقيقية.

ووصف الوزير مخطط العمل لقطاعه الذي شرع فيه في السداسي الثاني من سنة 2020، بالناجح "مكننا بفضل تضافر جهود الجميع من تحقيق إنجازات معتبرة خلال ظرف قياسي وقصير".

وشدد الوزير على ضرورة التزام الأساتذة بالصرامة العلمية لبلوغ الأهداف المتوخاة دون التحجج بالوضع الصحي، "إن المرونة المعتمدة في حركية الطلبة، في إطار النمط التعليمي المعتمد أثناء تفشي الوباء، لا يمكن أن تتم على حساب نوعية التكوين وجودته".