توفي ستة أشخاص وأصيب 143 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، جراء وقوع عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الحماية المدنية "قامت خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 07 إلى 08 فبراير 2021 وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا (أي خلال 24 ساعة الأخيرة) بتقديم الإسعافات الأولية لـ 04 أشخاص اختنقوا إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة وسخانات الماء على مستوى ولايات برج بوعريريج شخصين، غرداية شخص والنعامة شخص، حيث تم التكفل بالضحايا في مكان الحوادث ونقلهم في حالة مستقرة إلى المستشفيات المحلية".

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ "40 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (31 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 42 عملية تعقيم عبر 10 ولايات (20 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع".

للإشارة، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل "إخماد 04 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات سطيف حريق، غرداية حريقين ومستغانم حريق، حيث أدت هذه الحرائق إلى إصابة خمسة أشخاص بصعوبة في التنفس جراء نشوب حريقين على مستوى ولاية غرداية، وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المؤسسات الاستشفائية".