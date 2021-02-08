قال الملياردير، مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أن البشرية ستواجه تهديدين خطيرين بعد جائحة كورونا تتمثلان أساسا في تغير المناخ والإرهاب البيولوجي. وأضاف غيتس في مقابلة مع قناة "فيريتاسيوم" على يوتيوب أن معدل الوفيات الناجم عن تغير المناخ سيكون "أعلى" كل عام مما هو يحصل الآن خلال جائحة فيروس كورونا.

أما الإرهاب البيولوجي، فقد أشار عيتس إلى أنه "إذا أراد طرف ما التسبب في ضرر للبشرية فيمكنه أن يصنع فيروسا، وهو ما يعني أن احتمالية مواجهة مثل هذا الأمر أعلى مقارنة بالأوبئة الطبيعية الشبيهة بالراهنة. يذكر أن غيتس كان قد أكد في وقت سابق أن العالم اليوم ليس مستعدا للوباء المقبل، والذي يمكن أن يكون أسوأ بـ 10 مرات من جائحة كورونا.

وأعرب الملياردير عن اعتقاده بأن الفيروس التاجي أصبح جزءا من الحياة اليومية للناس، بنفس درجة الزلازل والأعاصير أو تغير المناخ، مشددا على ضرورة أن تكون الاستجابة لمثل هذه التهديدات عالمية.